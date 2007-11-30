Политолог: Яценюк не вызывает негативных эмоций у Партии регионов

Кандидатура министра иностранных дел Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады Украины не вызывает “негативных эмоций” у членов Партии регионов, и поэтому его избрание позволит избежать политической и законодательной недееспособности парламента.

Такое мнение выразил политолог Вадим КАРАСЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Создание коалиции демократических сил: интрига, сложности, последствия”.

По его словам, избрание А.ЯЦЕНЮКА не приведет к созданию в парламенте “фронтальной конфликтной структуры: коалиция-оппозиция, большинство-меньшинство, которое бы привело к конфликтности Верховной Рады Украины, политической и законодательной недееспособности парламента”.

Политолог считает, что назначение А.ЯЦЕНЮКА на должность спикера “не вытолкает Партию регионов в радикальную оппозицию”, которая бы не дала работать как большинству, так и парламенту в целом.

В.КАРАСЕВ подчеркнул, что Блок Юлии Тимошенко и блок “Наша Украина – Народная самооборона” создали не просто коалицию, а “коалицию пропрезидентских сил, парламентского пропрезидентского большинства”.

По его мнению, кандидатура А.ЯЦЕНЮКА, в отличие от кандидатуры лидера партии “Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО, дает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО “поле для маневра” то есть, “не стягиваться на какой-то полюс - либо правоцентристский, либо левоцентристский, и не приставать к тому или иному магниту, которыми являются БЮТ и Партия регионов”.

По его словам, если бы парламентом руководил В.КИРИЛЕНКО, фракция НУ-НС сместилась бы в “правый центр, к более радикальной линии” и “стала бы одним из филиалов БЮТ”. “При ЯЦЕНЮКЕ таких угроз ни для Президента Украины, ни для НУ-НС сегодня нет”, - добавил В.КАРАСЕВ. По его словам, именно в этом заключалась задача тех депутатов, которые отказывались подписывать коалиционное соглашение, а не желание создать “широкую” коалицию.

В.КАРАСЕВ убежден, что А.ЯЦЕНЮК - “компромиссная молодая, незаангажированная теми или иными политическими силами и политическими кланами фигура, представительская и коммуникабельная”. По его словам, эта кандидатура дает возможность НУ-НС быть равноправным партнером БЮТ, а в будущем - найти эффективное место в политической системе.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает несправедливыми обвинения некоторых политиков в адрес руководства Секретариата Президента в препятствовании созданию демократической коалиции. По его словам, Секретариат Президента “пытается - и на сегодняшний день ему это удается - вернуть те полномочия, характерные для главы государства, которые были отобраны непонятными изменениями к Конституции”.

Он считает неуместными призывы к отставке Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента Украины. “Я бы хотел им (политикам, которые высказываются за отставку В.БАЛОГИ, - УНИАН) просто напомнить, чтобы они вернулись на год назад: где тогда была партия “Наша Украина”, где тогда был Секретариат Президента Украины и где тогда был глава государства, и какая у них тогда была политическая перспектива”.

В.БАЛА считает достаточно важным, чтобы БЮТ и НУ-НС уже на следующей неделе объявили, что они будут делать в 2008 году, а не реагировали на различные выпады оппонентов и реплики относительно того, как долго продержится коалиция.