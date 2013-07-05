Сегодня депутаты уйдут на каникулы

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня заседания Верховной Рады после Часа вопросов к правительству предусмотрено рассмотрение только трех вопросов, после которых состоится закрытие второй сессии парламента седьмого созыва.

Во время Часа вопросов к правительству будут рассмотрены вопросы о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, о начале вступительной кампании и ходе сбора урожая.

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Среди вопросов, которые предусмотрены к рассмотрению депутатами во время заседания, — проект постановления о проведении парламентских слушаний о перспективах и новых возможностях для граждан Украины относительно безвизового режима между Украиной и ЕС.

Также для включения в повестку дня сессии депутаты рассмотрят проект постановления о 70-й годовщине трагедии в с.Копище.

Кроме того, предусмотрено повторное рассмотрение проекта постановления о рекомендациях парламентских слушаний по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи.