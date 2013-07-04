ВР приняла ряд праздничных постановлений и закрылась

Как передает корреспондент УНИАН, в частности депутаты поддержали постановление о праздновании 1120-летия со дня основания города Ужгорода. За это постановление проголосовал 231 народный депутат из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Также депутаты приняли постановление о чествовании памяти Леси Украинки в связи со 100-летием со дня ее смерти. За это постановление проголосовали 315 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты приняли постановление о праздновании 70-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Славянска и Славянского района Донецкой области. За это решение проголосовали 232 народных депутата из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты поддержали постановление о праздновании 70-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Это решение было поддержано 233 народными депутатами из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты приняли постановление о праздновании 75-летия образования Запорожской области. «За» проголосовали 235 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Вместе с тем, депутатам не хватило голосов, чтобы поддержать постановление о праздновании 50-летия со дня открытия Северо-Крымского канала. «За» проголосовали лишь 216 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также депутаты не поддержали проект постановления о праздновании 50-летия Донецкого завода холодильников (в настоящее время “Публичное акционерное общество НОРД”). За это решение проголосовал лишь 221 народный депутат из 335, зарегистрированных в сессионном зале. Председатель ВРпытался поставить этот вопрос на голосование во второй раз, однако он опять не нашел поддержки депутатов, которые отдали за него лишь 219 голосов.

Несколько депутатов от оппозиции и ПР выступили с предложениями прекратить дискредитацию парламента рассмотрением "праздничных" постановлений вместо важных экономических вопросов, после чего Владимир Рыбак в 22.40 закрыл вечернее заседание.