Госказначейство уже должно Донецку 64,2 миллиона

Об этом УНИАН сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на мэра Александра Лукьянченко. По его словам, по состоянию на сегодняшний день Гоказначейством «не проведены расчеты в сумме 64 млн 246 тыс 600 гривен».

При этом городской голова подчеркнул, что за первое полугодие 2013 года бюджет Донецка был выполнен на 101%.

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Так, с января по июнь текущего года в бюджет поступило 1 млрд 168 млн 280 тыс. 500 грн, из этих средств около 127 млн 359 тыс. 400 грн были переданы в государственный бюджет, около 425 млн 50 тыс. 200 грн. были направлены в качестве дотаций выравнивания районам города, а 127 млн 359 тыс. 400 грн в виде изъятия из бюджета города было перечислено в государственный бюджет.

«Мы свои обязательства перед государством выполнили. Несмотря на это взаимоотношения с казначейством остаются очень напряженными и тяжелыми», - сказал Лукьянченко. И добавил: «На сайте Государственной казначейской службы Украины есть информация такая: «Казначейство Украины обеспечивает своевременное осуществления расходов городского совета». Но это не соответствует действительности».

Как сообщал УНИАН, 1 июля на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий констатировал, что в Донецкой области задолженность Госказначейства местным бюджетам в настоящее время колеблется на уровне нескольких сот миллионов гривен.