Эксперт: Вышеградской четверке не удалось добиться от Януковича ничего нового

Президентам Польши, Чехии, Венгрии и Словакии не удалось добиться от Президента Украины Виктора Януковича никаких новых деклараций в деле выполнения условий для запланированного на ноябрь подписания договора об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сказал директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло, комментируя результаты сегодняшней встречи в польской Висле.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что на итоговой пресс-конференции, в которой принимали участие все президенты, не прозвучало никаких новых конкретных деклараций, это свидетельствует об отсутствии новых договоренностей.

"Янукович представил уже ранее звучавшие обещания, которые ни к чему не привели", - отметил он.

Эксперт назвал "практически нереальным" принятие Верховной Радой Украины необходимых для подписания договора об ассоциации законопроектов до конца лета этого года, как того требует ЕС.

По мнению Пекло, украинская власть рассчитывает на то, что Евросоюз согласится на подписание договора об ассоциации без принятия всех законов, если будет выпущена на лечение в Германию экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко.

"Это неправда", - сказал эксперт, оценивая вероятность такого сценария.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Януковича заявил сегодня после встречи с президентами "Вышеградской четверки" в польской Висле о готовности Украины выполнить все выдвинутые Евросоюзом условия для запланированного на ноябрь саммита "Восточного партнерства", на котором планируется подписание упомянутого договора.

Янукович сказал, что часть законов Верховная Рада примет еще на этой неделе, а остальные - в сентябре.