В Турции суд запретил реконструировать площадь Таксим

Таким образом, суд оставил в силе предыдущее постановление о том, что планы по реконструкции площади не соответствуют законодательству.

Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в прошлом месяце заявил, что его правительство не будет осуществлять реорганизацию площади, пока свой ​​ответ на этот вопрос не даст суд.

ВВС Украины