В Турции суд запретил реконструировать площадь Таксим
20:34, 03 июля 2013Политика
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Суд в Турции отменил все проекты по противоречивой реконструкции площади Таксим в центре Стамбула, которые вызвали общенациональную волну антиправительственных протестов.
Таким образом, суд оставил в силе предыдущее постановление о том, что планы по реконструкции площади не соответствуют законодательству.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в прошлом месяце заявил, что его правительство не будет осуществлять реорганизацию площади, пока свой ответ на этот вопрос не даст суд.
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