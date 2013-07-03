В Турции суд запретил реконструировать площадь Таксим

20:34, 03 июля 2013
Политика
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Суд в Турции отменил все проекты по противоречивой реконструкции площади Таксим в центре Стамбула, которые вызвали общенациональную волну антиправительственных протестов.

Таким образом, суд оставил в силе предыдущее постановление о том, что планы по реконструкции площади не соответствуют законодательству.

Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в прошлом месяце заявил, что его правительство не будет осуществлять реорганизацию площади, пока свой ​​ответ на этот вопрос не даст суд.

ВВС Украины

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