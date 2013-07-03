СМИ: Король Бельгии сегодня объявит о своей отставке

Об этом сообщает Интернет-версия бельгийской Le Soir со ссылкой на информацию, полученную из королевского дворца.

Согласно сообщению, король сегодня вечером – в 18:00 по местному времени – обратится к жителям страны в прямом эфире четырех крупнейших телеканалов Бельгии.

Издание утверждает, что в этом обращении король заявит о своей отставке.

Издание отмечает, что ранее планировалось, что заявление об отставке будет сделано 21 июля, с реальной отставкой осенью, однако теперь время физической отставки может стать ближе.