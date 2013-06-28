Высокие гости уехали от Тимошенко без комментариев

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.35 кортеж из 6 автомобилей выехал с территории больницы.

Кокс и Квасневский не комментировали визит к экс-премьеру.

Позже из больницы выехали прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин и руководство Управления ГПтСУ в Харьковской области.

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На территории больницы Кокс и Квасневский находились больше 2,5 часов.

Около 15 сторонников Тимошенко, которые дежурят у проходной больницы, встретили кортеж скандированием: “Юле - свободу!”.