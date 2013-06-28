Высокие гости уехали от Тимошенко без комментариев
12:55, 28 июня 2013Политика
2628
Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский покинули территорию ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, где находится экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.
Гости провели в больнице почти три часа
Как передает корреспондент УНИАН, в 12.35 кортеж из 6 автомобилей выехал с территории больницы.
Кокс и Квасневский не комментировали визит к экс-премьеру.
Позже из больницы выехали прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин и руководство Управления ГПтСУ в Харьковской области.
По теме: Тимошенко сегодня не хочется никого поздравлять
На территории больницы Кокс и Квасневский находились больше 2,5 часов.
Около 15 сторонников Тимошенко, которые дежурят у проходной больницы, встретили кортеж скандированием: “Юле - свободу!”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter