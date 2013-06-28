Высокие гости уехали от Тимошенко без комментариев

12:55, 28 июня 2013
Политика
2628

Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский покинули территорию ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, где находится экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Гости провели в больнице почти три часа

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.35 кортеж из 6 автомобилей выехал с территории больницы.

Кокс и Квасневский не комментировали визит к экс-премьеру.

Позже из больницы выехали прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин и руководство Управления ГПтСУ в Харьковской области.

По теме: Тимошенко сегодня не хочется никого поздравлять

На территории больницы Кокс и Квасневский находились больше 2,5 часов.

Около 15 сторонников Тимошенко, которые дежурят у проходной больницы, встретили кортеж скандированием: “Юле - свободу!”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter