Януковича ждут на юге Польши
Лидеры Польши, Чехии, Венгрии и Словакии на саммите Вышеградской четверки в польском городе Висла 2-3 июля планируют обсудить с Президентом Украины вопрос европейской интеграции.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Польши Анна Тшаска-Вечорек.
По ее словам, повестка дня встречи еще согласовывается, однако одной из тем точно будет европейская интеграция Украины.
"Сейчас еще рано говорить о темах, но очевидно, что среди них будут отношения Украины и Европейского союза", - сказала пресс-секретарь.
Тшаска-Вечорек напомнила, что саммит Вышеградской четверки будет продолжаться два дня. При этом она не уточнила, один или два дня будет находиться Янукович в Польше.
Тшаска-Вечорек добавила, что саммит будет проходить в курортном городе Висла в горах на юге Польши. По ее словам, детальный план мероприятий в Кракове и Величке еще также согласовывается.
Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав Коморовский 13 июня во время саммита глав государств Центральной Европы, который состоялся в Словакии, пригласил Януковича посетить Вислу.