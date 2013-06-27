Януковича ждут на юге Польши

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Польши Анна Тшаска-Вечорек.

По ее словам, повестка дня встречи еще согласовывается, однако одной из тем точно будет европейская интеграция Украины.

"Сейчас еще рано говорить о темах, но очевидно, что среди них будут отношения Украины и Европейского союза", - сказала пресс-секретарь.

Тшаска-Вечорек напомнила, что саммит Вышеградской четверки будет продолжаться два дня. При этом она не уточнила, один или два дня будет находиться Янукович в Польше.

Тшаска-Вечорек добавила, что саммит будет проходить в курортном городе Висла в горах на юге Польши. По ее словам, детальный план мероприятий в Кракове и Величке еще также согласовывается.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав Коморовский 13 июня во время саммита глав государств Центральной Европы, который состоялся в Словакии, пригласил Януковича посетить Вислу.