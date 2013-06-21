В Батькивщине хотят знать, куда Укравтодор потратил деньги

Об этом он сообщил журналистам после окончания Дня правительства в Верховной Раде Украины, где министры отвечали на вопросы парламентских фракций и народных депутатов, в том числе о состоянии украинских дорог.

«Я пытался задать вопрос министру инфраструктуры Владимиру Козаку по деятельности «Укравтодора», чтобы получить объяснение, куда деваются миллионы гривен, которые платят украинцы за содержание дорог. Однако спикер не предоставил мне слово. В то же время зарубежные эксперты выяснили, что в Украине одни из худших дорог в мире – мы на 137-ом месте из 144. Хуже, чем в Украине, дороги только в 7 странах, в том числе в Габоне, Восточном Тиморе, Гвинее, Монголии и Гаити (из отчета о глобальной конкурентоспособности, подготовленного экспертами Всемирного экономического форума). Дальше падать уже некуда», – цитирует Катеринчука его пресс-служба.

Депутат также отметил, что в Украине сложилась уникальная ситуация, когда «Укравтодор» сам заказывает, сам строит и сам принимает работы. Это идеальное поле для хищения денег, уплаченных украинцами через акциз на нефтепродукты, утверждает он.

«В прошлом году правительство Николая Азарова сообщало об «эффективной подготовке» к футбольному чемпионату Евро-2012. Отдельный пункт касался качественного строительства дорог. Но широко разрекламированные правительством дороги не выдержали даже первой зимы. И на многих дорогах асфальт сошел вместе со снегом. О ситуации в регионах не стоит и говорить – в большинстве из них дорог просто не осталось», – подчеркнул нардеп.

«Сегодня правительство отчитывается о проведении «ямочного ремонта». Но это – очередная фикция и продолжение разворовывания денег, ведь «ямочный ремонт» можно делать каждый год и списывать на это миллионы гривен. Сегодня по данным того же Всемирного экономического форума на строительстве дорог разворовывается около 65% всех средств. Проблему необходимо решать системно, деньги для этого есть», – констатировал Николай Катеринчук.

По мнению народного депутата, выполненные работы по ремонту и строительству дорог должны принимать в городах уличные комитеты, а в – селах сельские общины, ставя собственные подписи в соответствующем акте. «Чиновников нужно все время контролировать, применяя все методы – общественного контроля, депутатских запросов и т.д. Сегодня в Раде зачитывался мой предыдущий запрос по завышенным средствам, потраченным на реконструкцию Почтовой площади в Киеве. Но украинские дороги – это вообще в прямом смысле «черная дыра», где бесследно исчезают наши налоги», – заявил Николай Катеринчук.