Львовский облсовет просит МИД разобраться с венгерскими пограничниками

Депутаты Львовского областного совета просят Министерство иностранных дел Украины и посольство Венгерской Республики в Украине помочь урегулировать ситуацию, сложившуюся с пересечением украинцами границы между Украиной и Республикой Венгрия на пункте пропуска „Тиса – Захонь”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение приняли депутаты сегодня на заседании сессии Львовского областного совета. За обращение проголосовали 63 депутата.

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В своем обращении депутаты облсовета отмечают: „в течение последнего времени украинцы, пересекающие границу Украины с Венгрией с шенгенской визой, выданной Республикой Польша, имеют проблемы. Работники венгерских служб, которые осуществляют паспортный контроль на границе, время от времени без соответствующих оснований не пропускают через границу туристов, рядовых граждан и перевозчиков-украинцев, у которых есть шенгенская виза, выданная Генеральным консульством Республики Польша, несмотря на то, что граждане Украины пересекли первой границу той страны, которая выдала визу”.

Поэтому Львовский облсовет обратился в Министерство иностранных дел и Посольство Венгерской Республики в Украины с просьбой поручить тщательно рассмотреть вопрос с целью урегулирования ситуации. Кроме того, предоставить официальное объяснение причины отказа жителям Украины в пересечении границы.