Еврокомиссия обнародовала официальную статистику по шенгенским визам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

В частности, он отметил, что Европейская комиссия обнародовала официальные статистические данные, касающиеся оформления шенгенских виз гражданам Украины в 2012 году.

Так, по данным Еврокомиссии, количество визовых отказов уменьшилось с 3,3% в 2011 году до 2,03% в 2012 году. При этом заметным является существенное уменьшение количества визовых отказов отдельными государствами-членами ЕС в 2012 году по сравнению с 2011 годом: Италией - с 8,49% до 4,94%, Бельгией - с 7,17% до 4,38%, Испанией - с 5,05% до 0,29%, Эстонией - с 4,37% до 2,78%, Францией - с 1,99% до 0,78%.

По сравнению с 2011 годом общее количество выданных шенгенских виз увеличилось на 173 тыс. в 2012 году и достигло 1,28 млн. виз. При этом консульскими учреждениями Греции в Украине в 2012 году оформлено 128 тыс. виз, что вдвое превышает показатели предыдущего года; в консульских учреждениях Польши количество оформленных виз выросло на 77 тыс. - до 447,8 тыс.; Испании - на 25 тыс. - до 78,1 тыс.; Венгрии - на 13 тыс. - до 136,2 тыс.; Литвы - на 4 тыс. - до 25,6 тыс. Доля многократных виз превысила показатели прошлых лет и достигла 38,5% (в 2011 году - 35,5%).

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«МИД Украины приветствует положительную динамику имплементации европейской стороной соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз», - сказал Е.Перебыйнис.

Он отметил, что в министерстве надеются на одобрение Европейской комиссией унифицированного перечня документов, которые должны подаваться гражданами Украины в консульские учреждения государств-членов ЕС на территории Украины для оформления виз. Кроме того, МИД надеется на обеспечение надлежащего контроля со стороны консульских учреждений государств-членов ЕС деятельности визовых посредников, а также обеспечения возможности альтернативного прямого доступа заявителей в консульские учреждения.

Также в МИД надеются на дальнейшее увеличение удельного веса многократных виз сроком действия от 2 до 5 лет для граждан Украины с положительной визовой историей.

В МИД рассчитывают и на завершение Европейским Союзом выполнения процедур, необходимых для вступления в силу соглашением между Украиной и ЕС о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз от 23 июля 2012 года.

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Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве надеются на принятие европейской стороной решения о переходе к выполнению второй фазы Плана действий по либерализации визового режима для Украины, а также введения для граждан Украины безвизового режима, как только будут выполнены необходимые условия.