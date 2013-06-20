В Кабмине приступили к выполнению Госпрограммы активизации экономики

Уже воплощаются три крупных проекта, заложенных в программе: два - по производству навесного сельскохозяйственного оборудования и третий - по модернизации металлургического производства на предприятии «Донецксталь», где происходит переход от доменного на новое электросталеплавильное производство. Об этом сообщил директор департамента стратегического планирования Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Евгений Олейников, сообщаетРБК-Украина.

По его словам, постепенно увеличивается и количество отраслей, в которых началась реализация проектов в рамках программы. «Проекты в рамках Госпрограммы уже реализуются и в авиационной промышленности, и в судостроении. Наши судостроители уже заключили несколько соглашений на этот год по строительству судов различного тоннажа. Есть проекты, которые реализуются в сфере автомобилестроения. Подписано Соглашение о сотрудничестве с известной французской компанией - будет осуществляться совместное производство трамваев», - сказал Олейников.

Главное не количество, а качество проектов, которые вошли или предлагаются для внесения в программу, подчеркнул Олейников.

Дальнейшему воплощению программы способствовало и проведение Первой международной бизнес-конференции «Украина и Партнеры» на которой, в частности, был подписан Меморандум о взаимодействии между украинским правительством и компанией CLAAS, являющейся четвертой по мощности компанией в мире по производству сельскохозяйственной техники. «CLAAS настроена, развернуть производство в Украине, то есть в стране будет работать качественная сельхозтехника, произведенная здесь», - подчеркнул Олейников.

Он также отметил, что сейчас в банках на рассмотрении в рамках реализации Программы, уже находится 65 проектов.

Напомним, о достигнутых договоренностях между Кабмином и CLAAS заявил региональный менеджер по экспорту компании Томас Клаусницер. По его словам, в планах компании - запустить пилотный проект уже в этом году, а далее наращивать мощности. Базой производства немецких зерноуборочных комбайнов станет Херсонский машиностроительный завод.

Также ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между украинским ООО «Сити транспорт групп» и французской компанией «Alstom». Документом предусмотрено, что во Львове будет налажено производство трамваев по новейшим технологиям. К реализации проекта приступят в этом году. На первом этапе планируется выпуск 20-30 трамваев в год. Начальные инвестиции проекта - 20-30 млн евро.