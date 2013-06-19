В Закарпатской области более 500 жителей перекрыли дорогу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», участники акции требовали остановить деятельность общества «Мармарош», которое рядом с селом уже начало работы по добыче полиметаллических руд, поскольку эта деятельность может повлечь экологическую катастрофу не только в поселке, но и во всем районе.

В заявлении сказано, что, по информации жителей села, общество получило разрешение на ведение работ от Закарпатского областного совета (при условии, что согласие дадут сельсоветы Косовской и Кобылецкой Поляны и Раховского горсовета) и единоличное согласие поселкового головы Федора Митрюка. И это несмотря на то, что на трех сессиях Косовскополянского поселкового совета депутаты трижды не давали согласия на добычу полиметаллических руд.

По данным местных активистов, «общество «Мармарош» получило разрешение от Раховского лесхоза на аренду земельного участка (почти 1 га земли в урочище «Рударня») для проведения геологической разведки. В настоящее время, несмотря на несогласие сельской общины, недалеко от поселений людей эта структура уже начала бурение – на прошлой неделе заработала буровая установка, которая уже год находится в урочище «Рударня» на границе с селом".

Предварительно, при содействии Великобычковского лесхоза, должны были начаться работы по прокладыванию дороги к месту разработки. Ввиду этого протестующие преградили дорогу лесовозу Великобычковского лесхоза, выгрузили из него несколько колод и перекрыли ими дорогу, оставив открытой часть дороги для легкового транспорта.

«Люди отмечают, что не разблокируют дорогу, пока не получат гарантий от власти, что любые разрешения относительно разработки полиметаллических руд рядом с селом будут отменены, а буровую установку вывезут из урочища. Кроме того, община требует от местных депутатов выразить недоверие и отправить в отставку поселкового голову Митрюка», - говорится в сообщении ВО "Свобода".

Председатель Раховской районной государственной администрации Дмитрий Андриюк сообщил УНИАН, что жители Косовской Поляны перекрывали дорогу, но сейчас ситуация в известной мере урегулирована.

«Есть данные, что на Раховщине существуют определенные залежи меди и золота, но без геологоразведки этого не выяснить. Теперь мы разъясняем людям, что ни о какой добыче не идет речь, поскольку неизвестно, что там может быть. Общество получило разрешение от областного совета исключительно на геологическую разведку, районная власть не имеет к этому ни одного отношения, мы можем только контролировать то, что в пределах нашей компетенции". Андриюк еще раз подчеркнул: "Теперь ни о каких инвестиционных предложениях, в том числе строительство какого-то перерабатывающего завода или способ переработки руды и близко речь не идет. Даже если до этого дойдет, то все согласования, в том числе выводы относительно безопасности, будут давать областные структуры, управление».

Председатель Раховской РГА также уточнил, что и он, и председатель райсовета уже встречались с жителями села, сейчас назначена новая встреча с инициативной группой для выработки общего виденья выхода из проблемы.