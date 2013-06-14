Отсутствие Кличко на акциях оппозиции Аваков называет симптомом

Партия «УДАР» изменила позицию относительно участия в оппозиционной акции «Вставай Украина!», об этом свидетельствует отсутствие на последних двух акциях лидера «УДАРа» Виталия Кличко. Об этом «5 каналу» заявил народный депутат, член фракции «Батькивщина» Арсен Аваков.

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«Почему «УДАР» не участвует - это выбор каждого. Не нужно удивляться - это три разные политические силы. Более того, не нужно друг друга обманывать, если Кличко не было не в первый, ни во второй раз - это симптом позиции, скажу аккуратно. И это нормально, у них своя позиция на этот счет, свой ​​взгляд, давайте не подменять форму смыслом. Нам нужен смысл, а мы обсуждаем форму», - говорит Аваков.