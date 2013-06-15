Тимошенко обратилась к участникам съезда «Батькивщины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении Тимошенко к участникам торжественного объединительного съезда “Батькивщины”, который начинается на Михайловской площади в Киеве.

По теме: Яценюк стал главой политсовета Батькивщины

В обращении Тимошенко подчеркивает, что в 2015 году (на президентских выборах) “правящая партия устроит бой без каких-либо правил и морали”, потому “Батькивщина” не должна “проиграть судьбу людей”.

“Именно поэтому, чтобы быть более сильными и побеждать, мы обязаны сегодня объединить “Батькивщину”, “Фронт змин”, партию “Реформы и Порядок” и часть Народного Руха Украины”, - говорится в обращении.

В то же время, Тимошенко выражает убеждение, что этого недостаточно, потому после съезда нужно продолжить усиление партии новыми, сильными, интеллектуальными политическими и гражданскими командами.

“Двери обновленной “Батькивщины” после нашего съезда остаются открытыми для всех демократических оппозиционных сил, которые искренне стремятся видеть Украину европейским государством и готовы дать бой коррумпированному авторитаризму. Мы будем продолжать объединительный процесс, и формировать единую, мощную народную партию европейского типа”, - заявила Тимошенко.

Также, кроме выражения доверия Яценюку и заверения, что они с ним не политические конкуренты, Тимошенко выразила глубокое уважение лидеру ПРП Сергею Соболеву и экс-председателю НРУ Борису Тарасюку.

Кроме того, Тимошенко отметила, что Александр Турчинов должен остаться ее первым заместителем и руководителем всей организационной структуры партии, которую, “учитывая агрессивную среду, в которой мы работаем, целесообразно называть штабом”.

Также Тимошенко отметила, что съезду предлагается обновленный идеологический манифест партии, который она просит обсудить и внести коррективы.

“Каждое из положений этого манифеста нужно детализировать вместе с интеллектуальными группами гражданского общества. Я уверена, что эту работу нам поможет сделать Юрий Луценко”, - заявила она.

“Кроме того, с этого момента мы уже вместе, единой партией, единой объединенной командой должны разработать стратегию победы в 2015 году. Имею четкий, детальный план достижения такой победы”, - заявила лидер “Батькивщины”.

Как сообщал УНИАН, 14 июня вечером съезд партии “Батькивщина” избрал Тимошенко председателем партии, Яценюка - председателем политсовета партии, Турчинова - первым заместителем председателя политсовета и руководителем центрального штаба. Председатель партии «Реформы и Порядок» Соболев будет избран заместителем председателя “Батькивщины”.