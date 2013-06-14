Янукович в Енакиево рассказал о своей тревоге
Украина в вопросах экологии идет путем внедрения евростандартов, заявил Президент.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня на презентации проекта строительства новой аглофабрики на ПАО «Енакиевский металлургический завод».
Президент отметил, что всегда приезжает в Енакиево «с волнением, потому что это родина, и с тревогой, потому что очень много в своей жизни думал над тем, как жили мы, как жили наши родители и как будут жить наши дети». Когда Президент произносил последнюю фразу о детях, на экранах в пресс-центре для всех журналистов крупным планом показали лицо его младшего сына Виктора Януковича.
Президент отметил, что сегодня Енакиевский метзавод модернизирован, сохранены рабочие места, и он наполняет доходами местный бюджет, но один вопрос остается тревожным — это вопрос экологии и чистоты воздуха.
Янукович поблагодарил присутствовавшего на презентации бизнесмена Рината Ахметова, который вкладывает деньги для решения экологической проблемы города.
«Я очень благодарен инвесторам и вам лично, Ринат Леонидович, что вы внесли вклад и стали решать эту проблему», - сказал Янукович, отметив, что когда летел сегодня в самолете, прочел информацию, что только благодаря фильтрам и новым технологическим установкам в доменных печах ЕМЗ выбросы сократились на 50 тонн в месяц.
Президент подчеркнул, что новая аглофабрика создаст условия очистки воздуха по самым лучшим технологиям, «и это очень важно».
Кроме того, Янукович сообщил, что Ахметов и на других своих металлургических предприятиях в Мариуполе и Запорожье модернизирует аглофабрики, потому что на сегодняшний день это очень необходимо стране.
Глава государства напомнил, что в Донецкой области работает региональная программа «План действий по охране природной среды до 2020 года», и добавил, что хотел бы, чтобы подобные программы реализовали по всей Украине.
«Это надежда, которую мы даем людям, и эта надежда должна свершиться в ближайшем будущем», - сказал Президент, отметив, что только решение экологических вопросов поставит Украину в один ряд с европейскими странами в вопросе сохранения окружающей среды.