Янукович в Енакиево рассказал о своей тревоге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня на презентации проекта строительства новой аглофабрики на ПАО «Енакиевский металлургический завод».

Президент отметил, что всегда приезжает в Енакиево «с волнением, потому что это родина, и с тревогой, потому что очень много в своей жизни думал над тем, как жили мы, как жили наши родители и как будут жить наши дети». Когда Президент произносил последнюю фразу о детях, на экранах в пресс-центре для всех журналистов крупным планом показали лицо его младшего сына Виктора Януковича.

Президент отметил, что сегодня Енакиевский метзавод модернизирован, сохранены рабочие места, и он наполняет доходами местный бюджет, но один вопрос остается тревожным — это вопрос экологии и чистоты воздуха.

Янукович поблагодарил присутствовавшего на презентации бизнесмена Рината Ахметова, который вкладывает деньги для решения экологической проблемы города.

«Я очень благодарен инвесторам и вам лично, Ринат Леонидович, что вы внесли вклад и стали решать эту проблему», - сказал Янукович, отметив, что когда летел сегодня в самолете, прочел информацию, что только благодаря фильтрам и новым технологическим установкам в доменных печах ЕМЗ выбросы сократились на 50 тонн в месяц.

Президент подчеркнул, что новая аглофабрика создаст условия очистки воздуха по самым лучшим технологиям, «и это очень важно».

Кроме того, Янукович сообщил, что Ахметов и на других своих металлургических предприятиях в Мариуполе и Запорожье модернизирует аглофабрики, потому что на сегодняшний день это очень необходимо стране.

Глава государства напомнил, что в Донецкой области работает региональная программа «План действий по охране природной среды до 2020 года», и добавил, что хотел бы, чтобы подобные программы реализовали по всей Украине.

«Это надежда, которую мы даем людям, и эта надежда должна свершиться в ближайшем будущем», - сказал Президент, отметив, что только решение экологических вопросов поставит Украину в один ряд с европейскими странами в вопросе сохранения окружающей среды.