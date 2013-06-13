Янукович: Евроинтеграция Украины была главным вопросом саммита в Братиславе

17:49, 13 июня 2013
Политика
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Вопрос европейской интеграции Украины был главным во время встреч на саммите глав государств Центральной Европы в Братиславе.

Евроинтеграция Украины была центральным вопросом

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Центральный вопрос, который сегодня обсуждался, - это вопрос европейской интеграции, и в общем плане на Саммите, и в вопросах двусторонних переговоров», - отметил он.

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Янукович подчеркнул, что европейская интеграция является стратегической целью Украины, что закреплено в законе о принципах внутренней и внешней политики.

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