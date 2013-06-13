Янукович: Евроинтеграция Украины была главным вопросом саммита в Братиславе
17:49, 13 июня 2013Политика
1148 0
Вопрос европейской интеграции Украины был главным во время встреч на саммите глав государств Центральной Европы в Братиславе.
Евроинтеграция Украины была центральным вопросом
Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Центральный вопрос, который сегодня обсуждался, - это вопрос европейской интеграции, и в общем плане на Саммите, и в вопросах двусторонних переговоров», - отметил он.
По теме: Янукович думает, что интеграция Украины поможет Европе выйти из кризиса
Янукович подчеркнул, что европейская интеграция является стратегической целью Украины, что закреплено в законе о принципах внутренней и внешней политики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter