Янукович: Евроинтеграция Украины была главным вопросом саммита в Братиславе

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Центральный вопрос, который сегодня обсуждался, - это вопрос европейской интеграции, и в общем плане на Саммите, и в вопросах двусторонних переговоров», - отметил он.

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Янукович подчеркнул, что европейская интеграция является стратегической целью Украины, что закреплено в законе о принципах внутренней и внешней политики.