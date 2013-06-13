Поисковая Вахта «Память жива!» торжественно откроется в Барышевском районе 17 июня

Приглашаем представителей СМИ принять участие в торжественном открытии Поисковой Вахты «Память жива!» в честь защитников Киевщины 1941 года. Она будет проходить с 14 по 23 июня 2013 года в Барышевском районе Киевской области и приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие состоится 17 июня в 16.30 в полевом лагере близ села Веселиновка Барышевского района Киевской области.

В экспедиции примут участие поисковики из разных областей Украины, среди которых - представители общественных организаций «Обелиск» (Киев), «Военные Поиски» (Киевская обл.), «Киевский клуб «Красная звезда» (Киев), «Поиск-Днепр» (Днепропетровск), «Поиск Запад» (Ужгород), «Народная память Уманщины» (Черкасская обл., Умань), «Поиск Оржица» (Полтавская обл.) и другие.

К траурному дню начала Великой Отечественной войны поисковики Украины соберутся, чтобы почтить память погибших защитников Киевщины. На месте тяжелых оборонительных боев сентября 1941-го года Всеукраинское общественное объединение «Союз «Народная Память» собрало исследователей с целью выявления неучтенных захоронений и неизвестных могил воинов, погибших в «Барышевском котле», и перезахоронить их останки с военными и христианскими почестями на мемориале «Атакующий солдат» в селе Борщев.

Напомним, что 22 июня 1941 Германия при поддержке своих союзников напала на СССР, начав Немецко-советскую войну, которая в историографии названа Великой Отечественной. Вражеские войска нанесли внезапный удар по всей западной советской границе тремя группами армий: «Север», «Центр» и «Юг». 23-25 июня советские фронты пытались нанести контрудары. 26 сентября 1941-го года завершилась Киевская операция, во время которой советские войска оставили Киев и ряд районов Левобережной Украины, понеся при этом тяжелые потери. За время обороны Киева в «Барышевском котле», где пройдет Вахта поисковиков «Память жива!», погибли и попали в плен десятки тысяч советских воинов.

Аккредитация СМИ для участия 17 июня в 16.30 в торжественном открытии поисковой Вахты «Память жива!» обязательна. При необходимости организаторы мероприятия предоставляют транспорт для журналистов. Тел.: (067) 249 70 43.