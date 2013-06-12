Депутат Забзалюк разоблачает "николаевскую провокацию"

Об этом сообщили УНИАН в Николаевской областной партийной организации ”БЮТ-Батькивщина”.

"Это все липа! Это старый образец подписи Романа Емельяновича, он сейчас совершенно по другому расписывается", - заявил представитель облорганизации в телефонном разговоре с УНИАН, комментируя полученное николаевскими СМИ заявление от имени Забзалюка.

В николаевской организации также процитировали официальное обращение Забзалюка по поводу фальшивого завяления:

«Мажорчики и уголовная шпана режима, свирепствуя от бессилия остановить приход николаевцев на митинг 13 июня, обратились к подлым дезинформациям населения. Осознавая, что я имею определенный авторитет среди избирателей области, они пошли на преступление подделав мою личную подпись, подделав обращения, даже несмотря на то что вчера (11 июня) я выступал по телеканалу «НИС ТВ - 35», а по области разошлась многотысячным тиражом газета «Наша Родина», в которой мы призываем граждан прийти на акции «Вставай, Украина!».

"Обращаюсь еще раз ко всем гражданам Николаева прийти на митинг 13 июня в 17.00 (сбор возле ДК «Судостроителей) и поддержать требования всех патриотических и демократических сил страны!", - сказано в обращении Забзалюка на официальном сайте николаевской "Батькивщины”.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в николаевские СМИ было разослано от имени Забзалюка обращение к николаевцам с призывом игнорировать акцию «Вставай, Украина!», запланированную на 13 июня.

В сообщении сказано, что Николаевская область решила ”нагло проигнорировать” послание лидера ”Батькивщины” Юлии Тимошенко и ”потакает бестолковым политикам местного ранга, продолжая кампанию ”Вставай, Украина!, которая объективно исчерпала себя”.

Как известно, акция «Вставай, Украина!» запланирована на 17 часов 13 июня в центре Николаева по ул. Советской.