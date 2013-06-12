Эксперт рассказал, кто может летом покинуть акцию «Вставай, Украина!»

Такое мнение высказал глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко, передает РБК-Украина.

«Увидим ли мы продолжение акции летом трудно сказать - все зависит от того, какие будут ставиться приоритеты. Если целью выберут влияние на электоральное сознание, то с точки зрения эффективности, оно не нужно. Если есть желание отмыть деньги или доказать свои организаторские способности, к примеру, привезти сколько-то людей, создать имитацию поддержки, то можно. Когда в Хмельницком вышли на улицы 2 тыс. людей, из которых большая часть была привезена, то и, соответственно, эффект минимальный. Лето - не лучшее время для протестных акций», - сказал политолог.

При этом он допустил, что разногласия между Кличко и лидера «Свободы» Олегом Тягнибоком по поводу возможности продолжения акции в летний период могут внести смятение в ряды оппозиции. «Кличко может отколоться от этой тройки. Возможно, без него проведут несколько акций, которые уже, кстати, превратились не в протесты, а больше в фарс. В принципе, нужно не забывать, что каждый из лидеров оппозиции живет президентской кампанией 2015 г. То есть, тройка условная», - отметил Бондаренко.

Напомним, Тягнибок заявлял, что акция оппозиции будет продолжаться до тех пор, пока не удастся реализовать все задания. В то же время, Кличко усомнился в целесообразности проведения акций летом, так как, по его мнению, в период отпусков акция малоэффективна. Также лидер «Удара» отсутствовал на последнем митинге оппозиции в Хмельницком.