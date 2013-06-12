Кабмин планирует назначить нового и.о. президента «Энергоатома»

Об этом УНИАН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Будет принято решение по новому исполняющему обязанности», - сказал Ставицкий.

Он подтвердил, что нынешний и.о. президента «Энергоатома» Виссарион Ким на сегодняшний день отстранен от исполнения обязанностей по решению двух судов. «Он сейчас решением двух судов отстранен», - сказал Ставицкий, при этом не сообщив никаких деталей и подробностей.

Ставицкий также сообщил, что на должность нового и.о. президента «Энергоатома» рассматривается несколько кандидатур.

Как сообщал УНИАН, 10 июня, около 18.00 руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким не был допущен на рабочее место группой неизвестных.

Ранее исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Ким был временно отстранен от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности был назначен первый вице-президент – технический директор Александр Шавлаков.

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий.

Ким был назначен исполняющим обязанности главы НАЭК 20 августа 2012 года.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.