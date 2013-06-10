Яценюк уже знает, о чем будет говорить с Януковичем во время встречи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

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На этой встрече, считает он, должны быть затронуты три вопроса.

Первый из них, по словам Яценюка, – это выполнение критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом: освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко, принятие решений относительно одновременного назначения выборов в пяти проблемных округах и городе Киеве вместе с другими досрочными выборами на 27 октября, относительно деятельности ЦИК и немедленное внесение правительством в парламент нового закона о прокуратуре.

«Угрожающие макроэкономические показатели и критическое состояние государственных финансов, а также ужасная коррупция должны стать вторым пунктом разговора с Президентом Януковичем», - подчеркнул Яценюк.

Третий вопрос, по его словам, - «Янукович должен прекратить давление на оппозицию через правоохранительную систему и «скупку» народных депутатов».

«Мы готовы изменить свой график на текущую неделю, кроме запланированной встречи с избирателями в рамках акции «Вставай, Украина!» в Николаеве, которая состоится в 17.00 в четверг, 13 июня», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Президент Янукович во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком выразил готовность на этой неделе встретиться с лидерами парламентских фракций. По информации пресс-службы ВР, Янукович отметил, что он готов внести изменения в свой рабочий график на текущую неделю.