УДАР: В Василькове исчезли 500 бюллетеней при отрыве победителя в 245 голосов
10:40, 04 июня 2013Политика
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В Василькове во время выборов исчезло количество бюллетеней, превышающее разницу между первым и вторым местом, которые заняли регионал Владимир Сабадаш и оппозиционер Сергей Сабов соответственно.
В Василькове исчезли полтысячи бюллетеней
Об этом "Украинской правде" сообщил депутат от УДАРа Павел Ризаненко.
"На 3-х участках исчезло до 500 бюллетеней и я догадываюсь что это только та часть картины, где не дали их "заменить". На "беспроблемных" участках победил Сабов и там все было посчитано уже в 0:00 а на большинстве тех где "победил" Сабадаш все считалось до утра", - отметил он.
Как известно, разница между первым и вторым местом составляет 245 голосов.
За Сабадаша проголосовали 3402 избирателей, за Сабова - 3157 избирателей. Недействительными признаны 487 бюллетеней.
Явка избирателей не превысила 35%.
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