УДАР: В Василькове исчезли 500 бюллетеней при отрыве победителя в 245 голосов





Об этом "Украинской правде" сообщил депутат от УДАРа Павел Ризаненко.

"На 3-х участках исчезло до 500 бюллетеней и я догадываюсь что это только та часть картины, где не дали их "заменить". На "беспроблемных" участках победил Сабов и там все было посчитано уже в 0:00 а на большинстве тех где "победил" Сабадаш все считалось до утра", - отметил он.

Как известно, разница между первым и вторым местом составляет 245 голосов.

За Сабадаша проголосовали 3402 избирателей, за Сабова - 3157 избирателей. Недействительными признаны 487 бюллетеней.

Явка избирателей не превысила 35%.