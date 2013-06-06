Народные депутаты собираются в сессионном зале ВР
16:05, 06 июня 2013Политика
626 0
Представители всех фракций собираются в сессионном зале Верховной Рады Украины.
Народные депутаты собираются в сессионном зале ВР
На трибуне и в президиуме - экземпляры ежегодного послания Президента Украины Как передает корреспондент УНИАН, за трибуной и в президиуме ВР находятся около 20 народных депутатов от оппозиции.
На трибуне и в президиуме остаются экземпляры ежегодного послания Президента Украины к парламенту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter