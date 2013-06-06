Народные депутаты собираются в сессионном зале ВР

16:05, 06 июня 2013
Политика
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Представители всех фракций собираются в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Верховная Рада

На трибуне и в президиуме - экземпляры ежегодного послания Президента Украины Как передает корреспондент УНИАН, за трибуной и в президиуме ВР находятся около 20 народных депутатов от оппозиции.

На трибуне и в президиуме остаются экземпляры ежегодного послания Президента Украины к парламенту.

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