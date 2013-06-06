Президент предлагает ввести налог на роскошь

Об этом идет речь в ежегодном послании Президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

«Необходимо усилить фискальное давление на собственников, которые владеют большими объектами жилой недвижимости. А в перечень предметов роскоши целесообразно внести операции по покупке автомобилей и мотоциклов с большим объемом двигателя, яхт, самолетов, вертолетов, ювелирных изделий», - говорится в послании.

При этом, говоря об оптимизации налоговых льгот, глава государства обратил внимание на необходимость проведения анализа эффективности их использования.

«Чтобы эффективно управлять процессами предоставления, использования и упразднения налоговых льгот, необходимо определить оптимальный срок предоставления льготы с учетом срока окупаемости проекта, обеспечить мониторинг эффективности действия льготы и регулярно публиковать соответствующие отчеты Министерства доходов и сборов, а также в случае необходимости менять механизм предоставления льгот», - говорится в Послании Президента.

Как сообщал УНИАН, в апреле с. г. Президент Украины своим указом утвердил Национальный план действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», в котором есть поручение Кабинету министров разработать до конца 2013 года законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части введения налога на богатство и роскошь.

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В Государственном бюджете на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн. Вместе с тем, Министерство доходов и сборов совместно с Министерством экономики и Министерством финансов инициировало инвентаризацию системы налоговых льгот и дотаций, которую поддержала миссия Международного валютного фонда. При этом 5 июня министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что любые изменения в политике предоставления отраслевых налоговых льгот будут обсуждаться в рамках работы инвестиционного совета, созданного при министерстве. Первое заседания совета запланировано на конец июня – начало июля 2013 года.