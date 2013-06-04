Кличко требует отставки двух губернаторов и крымского правительства

Партия “УДАР” требует отставки глав администраций Киевской и Луганской областей и главы крымского правительства, которые не смогли обеспечить 2 июня проведения честных выборов.

Об этом лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко заявил во время выступления с трибуны в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

“Выборы, которые состоялись в прошлое воскресенье в Украине, прошли с многочисленными и наглыми нарушениями и махинациями. В частности, это касается выборов мэров городов Василькова, Ялты, Алчевска. Опять “кружили” «карусели», вбрасывались или куда-то пропадали с участков избирательные бюллетени, вновь покупали голоса. Эти факты задокументированы. Поэтому хочу отметить: мы будем обжаловать в суде результаты сфальсифицированных выборов, в частности, в Василькове”, - подчеркнул Кличко.

В “УДАРе” также требуют, чтобы министр внутренних дел Виталий Захарченко взял под контроль все дела о нарушениях на выборах 2 июня, а все махинаторы понесли ответственность.

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“Все организаторы и исполнители фальсификаций должны понимать: ответственность наступит, рано или поздно. Пример того, что происходит сегодня в Турции, а перед тем в других странах, показывает: массовый протест может вызвать любое решение власти, которое не воспринимается обществом. Поэтому обращаюсь к власти: не испытывайте терпения людей. Оно не бесконечно!”, - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что парламентарии обязаны приложить все усилия, чтобы обеспечить людям конституционное право на выбор.

“Чтобы остановить вакханалию, которую видим на местных выборах, мы требуем ввести выборы городских голов в два тура”, - отметил лидер “УДАРа”.

Также "УДАР" требует, чтобы парламент назначил выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета.