Двое судей КС считают решение о киевских выборах неправильным

Об этом они пишут в своих особых мнениях по поводу решения КС по представлению 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, текст которых размещен на сайте Интернет-издание “Главком”.

Судья КС Петр Стецюк в своем особом мнении отметил, что Конституционный суд не имел права даже открывать производство относительно местных выборов. Поскольку, по его убеждению, авторы представления не привели для этого достаточных оснований.

«Ни правового обоснования необходимости в официальном толковании Конституции Украины и законов Украины, ни четкого определения предмета толкования конституционное представление не содержит. Авторы ходатайства акцентировали на неоднозначном понимании «оснований назначения и проведения очередных местных выборов «...» политическими силами, представленными в Верховной Раде Украины седьмого созыва» (стр. 7 конституционного представления), что таким правовым обоснованием, очевидно, считаться не может. Следовательно, оснований для открытия конституционного производства по этому делу не было», - пишет Стецюк.

При этом он указывает, что это мнение поддержали большинство научных работников, к которым КС обращается относительно каждого дела Суда.

Судья выражает мнение, что КС применяет в своих решениях двойные стандарты: определенные представления с адекватной аргументацией отклоняются, а без аргументации по непонятным причинам берутся к рассмотрению. В качестве примера он приводит отказ КС рассмотреть конституционность положений скандального языкового закона.

«В то же время анализ деятельности Конституционного суда Украины за последние годы свидетельствует о случаях безосновательного, по нашему мнению, отказа в открытии конституционных производств по целому ряду других дел. Так, в частности, Конституционный суд Украины отказал в открытии конституционных производств по всем без исключения конституционными обращениями и конституционными представлениями относительно официального толкования или проверки на предмет конституционности положений Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», - указал Стецюк.

Неправильным он считает и решение относительно представления, о котором он и составил особое мнение. «Предельной (верхней) границей срока полномочий местных советов и сельского, поселкового, городского головы является пять лет, и никто, кроме самого конституциедателя, изменить эту норму не может», - настаивает Стецюк, что больше конституционного 5-летнего срока выборный орган работать не может. Поэтому в решении КС должно был быть четко записано, что «все очередные выборы депутатов ... сельских, поселковых, городских, районных, областных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на очередных или внеочередных выборах, проходят ... в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, - но, - кроме советов и голов, конституционный срок полномочий которых закончился».

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Подытоживая свое мнение, он указывает, что работа Киевсовета более 5 лет будет антиконституционной. «Продление срока полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов сверх конституционно установленной предельной (верхней) границы иначе‚ чем путем внесения изменений в Основной Закон государства, будет прямым нарушением последнего», - резюмировал Стецюк.

Издание разместило еще одно особое мнение судьи КС Юрия Баулина. В нем Баулин неоднократно указывает, что согласно 141 статьи Конституции Украины, срок полномочий местных советов и голов составляет не более 5 лет. Далее он приводит 14-ю статью закона о местных выборах, где четко записано, что очередные выборы местных органов власти проводятся в связи с окончанием определенного Конституцией срока.

В феврале 2011 года Верховная Рада изменила Конституцию и установила, что следующие очередные выборы местных органов власти пройдут в последнее воскресенье октября 5 года полномочий. КС сказал, что все советы должны избираться именно тогда. Но Баулин настаивает, что в своем решении КС должен был «отделить мухи от котлет» и отдельно высказаться о внеочередных выборах, которые прошли до 2011 года, и срок полномочий которых закончится еще до октября 2015-го. То есть, очередные выборы нужно был поделить на два типа.

«По моему мнению, в решении Конституционный суд Украины должен был бы дифференцировано подойти к решению вопроса о сроках проведения следующих очередных выборов:

– депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на внеочередных выборах после вступления в силу Закона № 2952;

– депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на внеочередных выборах до вступления в силу Закона № 2952», - считает Баулин.

Без такого разделения, по его мнению, будет превышение установленных Конституцией сроков полномочий органов местного самоуправления.

«Конституционный суд Украины, отметив, что принцип периодичности проведения выборов, закрепленный в Конституции Украины, является одной из составляющих их демократичности, дал преимущество принципу одновременности проведения на территории Украины очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов», - раскритиковал он КС, указав, что Суд проигнорировал основополагающий для государства принцип периодичности выборов.

По мнению Баулина, Конституционный суд должен был обязать Верховную Раду отдельным законом решить вопрос проведения очередных выборов местных органов власти, которые были избраны на внеочередных выборах.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая КС Украины обнародовал решение, по которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности - о местных выборах в Киеве, поступило в Конституционный суд в марте этого года. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.