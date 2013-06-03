Депутатам «просроченного» Киевсовета выстлали дорогу цветами (видео)

В понедельник, 3 июня, Киевсовет провожали цветами и похоронным маршем, говорится в сюжете ТСН.

Ведь, как известно, срок его конституционных полномочий завершился еще накануне, но столичные депутаты с разрешения Конституционного суда будут работать сверхурочно.

Люди, которые назвались общественными активистами, пришли с букетом пионов, чтобы поздравить секретаря Киевсовета Галину Герегу с окончанием полномочий, и с выпускным альбомом депутатов Киевсовета, которым украсили табличку на здании.

Но внутри активистам были не рады. Пустить - пустили, а встретить забыли. "Как только мы подошли к одному кабинету, вышел человек, сорвал табличку с кабинета и быстро закрыл дверь. Это говорит о том, что они сами понимают, что они уже нелегитимны", - заверил активист. Безрезультатно побродив по коридорам, активисты усыпали пионами последний путь в Киевсовет и выполнили похоронный марш.

Не видеть этого предпочел и глава КГГА Александр Попов, который срочно отправился на выездное заседание в Голосеевский район. Мол, говорить о проблемах социально незащищенных киевлян и детских площадках - важнее.