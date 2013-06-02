В Миссури и Оклахоме число жертв торнадо достигло 14 человек (видео)

Ранее сообщалось, что в Миссури и в соседнем штате Оклахома в субботу из-за торнадо было объявлено чрезвычайное положение. Жертвами вызванного торнадо наводнения в Миссури стали три человека. По данным медицинских служб Оклахомы, число жертв торнадо в этом штате составило девять человек, еще двое впоследствии скончались в больнице. На стационарном лечении находятся 77 человек. Более 200 тысяч человек остаются без электричества, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, только в районе Оклахома-сити, где в мае при аналогичном бедствии погибли 24 человека, в пятницу было зафиксировано пять торнадо. Помимо Оклахомы и Миссури предупреждения о торнадо были также распространены в штате Канзас.