К 1 января 2014 года во всех городах и райцентрах создадут «Единые окна»

«Люди должны получать качественные админуслуги в комфортных условиях. Для этого Правительство создает мощную сеть центров «Единого окна» по всей стране и реализует проект по упрощению получения таких услуг через отделения «Укрпочты».

К 1 января 2014 года во всех городах областного значения и райцентрах должны быть созданы центры предоставления административных услуг, которые будут работать по принципу «Единого окна». Уже создано 120 таких центров, всего их должно быть 684», - сказал Александр Вилкул. Среди админуслуг, например, регистрация юридического лица и физического лица предпринимателя, выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или выписки из Государственного земельного кадастра. «В том числе это касается возможности получения гражданином загранпаспорта именно в центре админуслуг. Такой пилотный проект уже реализуется в Деснянском районе города Киева », - сказал Александр Вилкул.

«Следующим шагом повышения качества предоставления админуслуг является внедрение онлайн контроля работы центров предоставления административных услуг. У нас есть уже примеры регионов, где реализован такой принцип. Благодаря этому 90% услуг предоставляются досрочно. А процент нарушения сроков предоставления услуги или отказа сведен практически к нулю », - сказал Александр Вилкул. Сегодня центры административных услуг созданы почти во всех областях Украины (кроме Закарпатской). Через них выдается целом 143 вида разрешительных документов и более 100 других административных услуг. Наибольшее количество таких центров открыта в Днепропетровской (36), Сумской (25) и Киевской (11) областях.

В центрах, работающих по принципу «Единого окна» при получении услуг граждане и представители бизнеса контактируют только с администраторами, которым сдают необходимые документы. Одновременно администраторы контролируют сроки предоставления услуг бэк-офисом, который состоит из представителей органов государственной власти и органов местной власти. «В результате граждане получают качественные услуги в кратчайшие сроки», - сказал Александр Вилкул.

Александр Вилкул отметил, что Правительство продолжает работу над распространением проекта предоставления админуслуг через «Укрпочту». Сейчас упрощенный доступ к админуслуг через «Укрпочту» имеют жители 10 областей через 851 отделения «Укрпочты». К концу второго квартала 2013 году количество почтовых отделений, которые будут предоставлять жителям упрощенный доступ к административным услуг (во всех 27 дирекциях «Укрпочты» по всей территории Украины), составит 3137.