Луцкий горсовет требует наказать виновных в провокации против журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, «за» такое решение во время сегодняшнего второго пленарного заседания 41-й сессии городского совета Луцка проголосовали 26 депутатов. Всего в городском совете 50 избранников.

Проект инициировала фракция ВО «Свобода», с требованием наказать исполнителей и организаторов провокаций против журналистов, а также привлечь к ответственности представителей органов внутренних дел, которые своим бездействием способствовали осуществлению преступлений.

Как говорится в тексте заявления: «Городской совет Луцка возмущен событиями, состоявшимися 18 мая 2013 года в городе Киеве во время акции «Вставай, Украина!». Парни, нанятые Партией регионов, попробовали помешать реализации права на мирные собрания с помощью бронетехники. Она свободно двигалась по Киеву при фактическом содействии работников правоохранительных органов. Это стало причиной общественных возмущений.

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Во время спровоцированной боевиками Партии регионов драки пострадали работники СМИ. Избиение журналистки 5-го канала Ольги Сницарчук и фотокоресподента газеты «Коммерсантъ» Владислава Соделя, издевательство над другими представителями масс-медиа в присутствии сотрудников МВД является откровенным примером сворачивания свободы слова в Украине".

Авторы заявления также считают, что "эти безобразия происходят при активном содействии нынешней власти, которая не заинтересована в свободном развитии масс-медиа. Лишним примером таких тенденций является реакция премьер-министра Николая Азарова и министра внутренних дел Виталия Захарченко на законные требования журналистов после избиения их коллег. Угрозы лишить работников СМИ аккредитации и попытки избежать встречи с журналистами являются демонстрацией пренебрежительного отношения к масс-медиа со стороны действующей власти».

В связи с этим депутаты требуют провести справедливое расследование событий 18 мая 2013 года, выявив не только исполнителей, но и настоящих организаторов провокаций и препятствования журналистской деятельности.

"Требуем наказать представителей органов внутренних дел, которые своим бездействием способствовали совершению преступлений 18 мая 2013 года», - отмечается в заявлении.