Батькивщина: В Донецке власть уже «мобилизует» бюджетников на митинг

В ВО «Батькивщина» заявляют, что власть Донецка принудительно «мобилизует» бюджетников, сотрудников исполкомов, «чернобыльских» и ветеранских организаций, вероятно, для проведения альтернативного мероприятия во время запланированной акция оппозиции «Вставай, Украина!».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Как стало известно ВО «Батькивщина», сотрудников исполкомов обязали явиться на площадь возле Донецкого национального оперного театра, откуда должен начаться марш «Вставай, Украина!», в то же время, когда начинается акция оппозиции.

«Аналогичное распоряжение, по нашим данным, поступило работникам бюджетной сферы, а также в организации ветеранов и «чернобыльцев», - отмечают в пресс-службе «Батькивщины».

При этом людям не говорят о цели сбора и не сообщают никаких подробностей.

В то же время, как сообщил в комментарии УНИАН начальник управления связей с общественностью Донецкого городского совета Максим Ровинский, власть Донецка никого не приглашает на массовые мероприятия, назначенные на 31 мая, потому что «не намерена помогать оппозиции» в проведении протестной акции «Вставай, Украина!».

«Городская власть не намерена помогать оппозиции собирать людей, поэтому информация о том, что мы приглашаем бюджетников, чернобыльцев или еще кого-то является лишь политическим заявлением оппозиции, призванным поддержать интерес к мероприятию, которое они завтра проводят», - сказал Ровинский.

При этом он добавил: «Они (оппозиционеры) не дождутся. Мы не то, что никого не собираем, мы крайне заинтересованы посмотреть, сколько они смогут набрать людей, и помогать мы в этом им не будем».

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Донецке состоятся марш и митинг в рамках общенациональной акции протеста «Вставай, Украина!».

28 мая Донецкая областная парторганизация «Батькивщины», в соответствии с действующим законодательством, направила председателю Донецкого горсовета Александру Лукьянченко сообщение о проведении 31 мая в Донецке мирного марша и мирного собрания. Шествие во главе с лидерами оппозиции начнется в 16.00 на улице Артема от Донецкого национального театра оперы и балета им. А.Соловьяненко. После шествия состоится митинг возле Донецкой областной государственной администрации.

29 мая в пресс-службе Донецкой областной организации партии «УДАР» заявили, что донецкая власть прибегает к всевозможным методам, чтобы сорвать проведение акции «Вставай, Украина!» 31 мая.

30 мая на очередной 21-й сессии Донецкого областного совета заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов Игорь Чичасов заявил, что в ПР убеждены, что акция оппозиции в Донецке – «это новый крестовый поход против Донбасса – это ни что иное, как хорошо спланированная провокация».