Протасевич надеется, что Тимошенко выпустят до саммита в Вильнюсе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-президент Европарламента Яцек Протасевич во время Второго национального экспертного форума “Украина - 2013. Повестка дня”, организованного Институтом Горшенина.

По словам Протасевича, среди 11 вопросов, которые согласованы и должны быть решены к саммиту, самым главным является выборочное правосудие в Украине.

Он отметил, что освобождение осужденных бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука изменило “восприятие протеста и отношения к этому вопросу”.

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Как сказал вице-президент Европарламента, миссия уполномоченных представителей Европарламента во главе с Александром Квасневским и Пэтом Коксом будет работать «еще больше» для достижения принятия решения относительно Тимошенко. По словам Протасевича, он сегодня не может ответить точно на вопрос, является ли возможным достижение в данном вопросе позитивного решения.

Протасевич также отметил, что сегодня утром стало известно, что к осенней сессии в Верховную Раду Украины поступят на рассмотрение законопроекты, которые касаются принятия Избирательного кодекса и изменений в судебной системе, в частности, в части роли Генеральной прокуратуры Украины.

Он назвал важным не только то, чтобы эти законопроекты были рассмотрены в парламенте, но и чтобы они были приняты и подписаны Президентом Украины.

Протасевич выразил надежду, что Украина выполнит договоренности к саммиту в Вильнюсе.