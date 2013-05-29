Эксперты сомневаются в единстве трех лидеров оппозиции

«О каком единстве можно говорить, если Кличко уже отделился от них. Он уже поет песни на День Победы и практически не ездит за ними (Яценюком и Тягнибоком, - ред.). На одном митинге побывал, на втором и дистанцировался. Он же не хочет в этой неофашистской грязи пачкаться. А Яценюк уже не знает, что делать ему – фракция разваливается. У них там болото такое страшное! Но это их проблемы. Нам главное, чтобы не было провокаций и чтобы не пострадали люди», - заявил Михаил Чечетов.

Между тем, руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает, что Донецк для проведения оппозиционного митинга выбран неспроста. «Очевидно, что этот регион выбран для того, чтобы спровоцировать или власть, или кого-то из симпатиков власти, показав зверское лицо партии власти и Донецка. Понятное дело, что здесь кроется расчет на провокацию. И не важно, сколько людей придет на эту акцию. Все зависит от того, сумеют ли они спровоцировать власть или не сумеют», – отмечает политолог.

Михаил Погребинский рассуждая о единстве политиков заявил: «На самом деле люди уже привыкли, что нет единства. На самом-то деле, единство есть: на одном митинге стоят так называемые европейские Кличко и Яценюк, а рядом стоят профашистские настроенные депутаты из «Свободы». Вот это и есть единство, которое замазывает всех остальных коричневой краской», - резюмировал эксперт.

Напомним, на этой неделе «Батькивщина» уведомила власть о проведении 31 мая в Донецке мирного шествия и мирного собрания в рамках акции «Вставай, Украина!».