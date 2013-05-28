«Вставай, Украина!» 31 мая пройдет в Донецке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, сегодня Донецкая областная парторганизация «Батькивщины», в соответствии с действующим законодательством, направила председателю Донецкого городского совета Александру Лукьянченко сообщение о проведении 31 мая в Донецке мирного шествия и мирного собрания.

Шествие во главе с лидерами оппозиции начнется в 16.00 на улице Артема от Донецкого национального театра оперы и балета им. А.Соловьяненко. После марша состоится митинг возле Донецкой областной государственной администрации.

Оппозиция также обратилась с открытыми письмами к главе Донецкой облгосадминистрации Андрею Шишацкому, начальнику Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области Роману Романову и начальнику Управления СБУ в Донецкой области Александру Пелеху. Оппозиция требует от руководства области «принять все необходимые меры, предусмотренные законодательством Украины, необходимые для беспрепятственного проведения гражданами отмеченного мирного собрания, обеспечения общественного порядка, прав и свобод граждан».