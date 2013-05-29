Азарову напоминают, что газовый контракт с РФ предуcматривает обращение в суд

В контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом», подписанном 19 января 2009 года, предусмотрена возможность цивилизованного рассмотрения споров двух хозяйствующих субъектов в независимой инстанции – Стокгольмском арбитражном суде. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Батькивщины», переданном агентству УНИАН.

В нем отмечается, что “об этом речь идет в п.2 ст.8 Контракта о купле-продаже природного газа». «Там черным по белому написано, что «любой спор, разногласия или претензии в связи с действующим Контрактом или его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно решены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты города Стокгольм» - отмечают в пресс-службе.

В то же время отмечается, что «в 2010 году Виктор Янукович, устроив беспринципный торг национальной территорией, заключил так называемые «Харьковские соглашения», которыми коммерческой договоренности двух компаний был предоставлен статус межгосударственного украинско-российского договора, который, наверное, не подлежит юрисдикции Стокгольмского арбитражного суда».

«Поэтому, попытки Азарова на четвертом году своего бесславного премьерства переводить ответственность на «папередникав» не выдерживают ни малейшей критики”, - говорится в заявлении. В нем сказано, что “за три года подавляющее большинство европейских стран постоянно добивались существенных скидок на газ, опираясь на базовые соглашения, подобные контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом»».

Как сообщал УНИАН, сегодня во время вступительного слова на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что газовое соглашение, заключенное с Российской Федерацией предыдущим украинским правительством, можно расторгнуть лишь путем переговоров.

“По мнению экспертов-юристов, в результате предательства предыдущим руководством государства национальных интересов контракт заключен настолько выгодно для России и невыгодно для Украины, что разорвать его иным методом, кроме как переговорным, не представляется возможным”, - сказал премьер.

Азаров отметил, что представители оппозиции, которые несут прямую ответственность за подписание с Россией крайне невыгодного газового соглашения, распространяют неправдивую информацию, якобы власть не пыталась расторгнуть это кабальное соглашение. Более того, по словам Азарова, оппозиционные политические силы инициируют иск к правительству по поводу его бездеятельности.

“Хочу со всей ответственностью заявить, что все три года во время встреч на высшем уровне между президентами Украины и России, премьер-министрами, профильными министрами встречи начинались и заканчивались требованием пересмотреть заключенный Юлией Тимошенко газовый контракт”, - подчеркнул глава правительства. По его словам, на каждой встрече украинская власть отмечает, что эта проблема является главным раздражителем в украинско-российских отношениях.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.