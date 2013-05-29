Азарова убедили, что судиться с Газпромом - гиблое дело

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время вступительного слова на заседании правительства.

“По мнению экспертов-юристов вследствие предательства предыдущим руководством государства национальных интересов контракт заключен настолько выгодно для России и невыгодно для Украины, что расторгнуть его другим методом, нежели переговорным, не представляется возможным”, - сказал премьер.

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Азаров отметил, что представители оппозиции, которые несут прямую ответственность за подписание с Россией крайне невыгодного газового соглашения, распространяют лживую информацию, будто власть не пыталась расторгнуть это кабальное соглашение. Более того, по словам Азарова, оппозиционные политические силы инициируют иск к правительству относительно его бездеятельности.

“Хочу со всей ответственностью заявить, что все три года во время встреч на высшем уровне между президентами Украины и России, премьер-министрами, профильными министрами встречи начинались и заканчивались не чем другим, как требованием пересмотреть заключенный Юлией Тимошенко газовый контракт”, - подчеркнул глава правительства. По его словам, на каждой встрече украинская власть отмечает, что эта проблема является главным раздражителем в украинско-российских отношениях.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.