Ефремов: украинцам пока внятно не объяснили преимущества Таможенного союза

"Если будет сформировано мнение в обществе, что вступление в ТС будет способствовать улучшению жизни граждан Украины, то проблем особых не будет с этим вопросом. Но, к сожалению, сейчас многие, мягко говоря, не совсем положительно оценивают действия руководства нашего государства, если они направлены на более тесное сближение с РФ", - сказал Ефремов в интервью РИА «Новости».

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По его мнению, неоднозначное отношение украинских граждан по поводу участия Украины в ТС может быть связано с недостаточным уровнем информирования общественности об объединении как внутри государства, так и со стороны Российской Федерации.

"Возможно, те сигналы, которые идут сегодня от стран-участниц Таможенного союза, в большинстве своем носят отрицательный характер", - добавил Ефремов. Он также подчеркнул, что предоставление Украине статуса наблюдателя в ТС пойдет на пользу не только украинской стороне, но и участникам союза.