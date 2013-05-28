СМИ назвали пять самых богатых свободовцев

Как сообщает издание Форбс Украина, все депутаты подали свои декларации до 1 апреля - определенного законодательством срока, и в течение последующих 30 дней добровольно обнародовали их в официальных СМИ.

Примечательно, что в составленный изданием на основании этих данных ТОП-5 самых богатых украинских националистов не попал их лидер Олег Тягнибок - его доход в 2012 году составил 202 379 гривен, что заметно меньше, чем у многих других членов партии.

Так, занявший первое место Александр Мирный заработал за 2012 год 16 931 547 гривен, что на 9 341 592 гривен больше, чем в 2011 году. Бизнесмен и член Экономического совета Свободы объяснил столь существенную разницу в доходах изъятием средств из оборота на потребности политической деятельности.

Вторую позицию занял владелец нескольких отелей и ресторанов во Львовской и Закарпатской областях Игорь Кривецкий с годовым доходом 2 603 139 гривен. На третье место попал юрист Игорь Гелевей с суммой 1 360 156 гривен.

Четвертым стал бывший журналист Игорь Мирошниченко, заработавший за год немного больше, чем полмиллиона - 504 894 гривен, а замыкает список известный актер и второй номер партийного списка Богдан Бенюк, в декларации которого указано 378 995 гривен, которые преимущественно являются зарплатой за актерскую и преподовательскую деятельность.