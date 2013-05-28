СМИ назвали пять самых богатых свободовцев

21:54, 28 мая 2013
Политика
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Согласно декларациям о доходах, 37 депутатов парламента от ВО "Свобода" заработали за 2012 год 24 миллиона гривен на всех.

Богдан Бенюк замкнул пятерку самых богатых

Как сообщает издание Форбс Украина, все депутаты подали свои декларации до 1 апреля - определенного законодательством срока, и в течение последующих 30 дней добровольно обнародовали их в официальных СМИ.

Примечательно, что в составленный изданием на основании этих данных ТОП-5 самых богатых украинских националистов не попал их лидер Олег Тягнибок - его доход в 2012 году составил 202 379 гривен, что заметно меньше, чем у многих других членов партии.

Так, занявший первое место Александр Мирный заработал за 2012 год 16 931 547 гривен, что на 9 341 592 гривен больше, чем в 2011 году. Бизнесмен и член Экономического совета Свободы объяснил столь существенную разницу в доходах изъятием средств из оборота на потребности политической деятельности.

Вторую позицию занял владелец нескольких отелей и ресторанов во Львовской и Закарпатской областях Игорь Кривецкий с годовым доходом 2 603 139 гривен. На третье место попал юрист Игорь Гелевей с суммой 1 360 156 гривен.

Четвертым стал бывший журналист Игорь Мирошниченко, заработавший за год немного больше, чем полмиллиона - 504 894 гривен, а замыкает список известный актер и второй номер партийного списка Богдан Бенюк, в декларации которого указано 378 995 гривен, которые преимущественно являются зарплатой за актерскую и преподовательскую деятельность.

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