Гончарук объяснил встречу Януковича и Путина

Об этом заявил руководитель Главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Андрей Гончарук в эфире ICTV, комментируя встречу президентов Украины и России в Сочи.

Он также напомнил, что переговоры по статусу Украины в Таможенном союзе, а также процесс переговоров по газовым вопросам - два параллельных процесса.

"Это два параллельных процесса. Вопрос энергетический всегда стоит... начиная с 90-х годов. Это один процесс, а процесс приобретения соответствующего статуса в отношениях с Таможенным союзом - это другое. Идут они параллельно", - сказал Гончарук.

Кроме того, он пояснил, что Виктор Янукович встречался именно с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что Россия - лидер в Таможенном союзе. Однако руководитель управления АП отметил, что Янукович встречался и с другими коллегами из стран ТС.

Указывая на функции Украины, которые она будет выполнять в качестве наблюдателя в Таможенном союзе, Гончарук отметил: "Наблюдать будем за тем, что там делается, за тем, что там обсуждается. (Иметь) свободный доступ к документарно-правовой базе и к документам, имеющим характер внутреннего обсуждения", - цитирует Украинская правда.

Кроме того, Гончарук добавил, что Украина будет иметь возможность подавать свои предложения по тем вопросам, которые ее беспокоят и интересуют, а также иметь человека, который будет представлять страну в ТС.

Также он добавил, что пока рано говорить об определенном пакете соглашений, которые Украина может подписать, присоединившись к ТС, однако отметил, что все документы, предложенные Таможенным союзом, страна будет тщательно изучать, в том числе на совместимость с другими международными соглашениями.