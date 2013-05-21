Затулин предлагает России начать с Украиной переговоры о двойном гражданстве

Министерство иностранных дел России должно начать переговоры с Украиной о разрешении двойного гражданства для граждан двух государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на парламентских слушаниях в Совете федерации России сказал Константин Затулин.

«В Украине двойное гражданство официально не разрешено… Есть в украинском законодательстве наказание за получение второго гражданства? Нет...Это предмет серьезных переговоров с Украиной. Мы с Украиной ведем какие угодно переговоры – о газе, о Таможенном союзе, о разграничении морских пространства, только о гражданах РФ никаких или почти никаких, в том числе и о двойном гражданстве. Почему это нас не беспокоит?», - сказал Затулин.

Он убежден, что от российских соотечественников для получения российского гражданства по упрощенной процедуре не надо требовать переезда в РФ и отказа от гражданства страны пребывания.

«Зачем нам, чтобы гражданин вышел из гражданства (страны проживания)? Если он переезжает на территорию РФ, наверно, он на это согласиться, а если он не собирается переезжать на территорию РФ? Если он Жерар Депардье? Он что в Мордовии постоянно живет и не собирается жить во Франции и Голландии», - подчеркнул Затулин.

Он уверен, что то, что возможно для Депардье, должно быть возможным для офицеров ЧФ РФ, которые после выхода в отставку имеют жилье только в Севастополе.

«Когда он становиться отставником, приходиться, забыв присягу, переходить в гражданство Украины – Собес, работа, дети, все требует от него гражданства Украины. А наше уважаемое государство говорит: раз ты хочешь украинское гражданство, мы тебя лишим российского», - отметил Затулин.

При этом он подчеркнул, что конституция РФ и российское законодательство не запрещают иметь россиянам иметь гражданства других стран.

«Что делать нашим соотечественникам, который проживают в Украине, Беларуси, Казахстане, где русских насчитывается миллионы людей. Что будет если мы организуем массовый исход русского населения с Крыма, Севастополя, Украины, Беларуси, Казахстана? Как измениться внутренний этнический баланс в этих государствах, который и так меняется и что произойдет с политикой этих государств», - сказал Затулин.

При этом он заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы соотечественники оставались в указанных странах, но имели возможность иметь российские паспорта.

Затулин считает, что наличие паспорта РФ создает связь с Россией и может быть задействована «в самих разных случаях».

Он считает, что наличие двойного гражданства является препятствием для ассимиляции, особенно в Украине.

По его словам, Венгрия, Румыния и Польша стимулируют получения своего гражданства среди соотечественниках в других странах, не требуя переезда на территорию этих стран.

«Давайте не будем препятствовать развитию двойного гражданства для этих категорий и не будем требовать от них отказа от гражданства страны проживания как условия получения гражданства РФ», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 14 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил на 1,5 месяца – до 1 августа 2013 года ускорить разработку законопроекта об упрощенном получении гражданства РФ для российских соотечественников.

«Разработать и внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий упрощение процедур и сокращение сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации от соотечественников – носителей русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации и СССР, при условии их переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию и отказа от гражданства иностранного государства», - говорится в документе.

В Госдуму РФ уже внесен один законопроект об упрощенном механизме получения российского гражданства соотечественниками. Один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что изменения в закон о гражданстве могут в первую очередь коснуться 25 млн граждан стран СНГ.