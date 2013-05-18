УДАР требует от министра наказать гаишников, повреждающих номера

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в городе Вольнянске. Водитель автобуса утверждает, что он видел, как работники ГАИ крутились у номерных знаков, а позже заявили ему, что «далеко автобус не доедет», отметили в «УДАРе».

Несмотря на это, автобус двинулся в направлении Запорожья, однако спустя некоторое время был остановлен другими работниками ГАИ, которые сообщили, что из-за повреждения номерного знака автобус должен отправиться на штрафплощадку.

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Представители «УДАРа» уже вызвали следственно-оперативную группу, которая должна составить протокол и разобраться в данном инциденте. На основании данных документов Запорожская областная организация «УДАРа» обратится к министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко с требованием наказать виновных, поскольку он заверял, что работники ГАИ не будут препятствовать выезду из регионов в Киев людей, которые хотят принять участие в акции оппозиции, подчеркнули в пресс-службе.

В то же время для того, чтобы автобус со сторонниками «УДАРа» все-таки мог выехать в Киев, уже заказаны новые номерные знаки, которые должны изготовить в течение часа, проинформировали в партии.