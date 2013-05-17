В Днепропетровске ГАИ задержала едущий в Киев автобус с депутатами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт змин», сотрудники ГАИ остановили автобус, вызвали водителя и провели с ним «убедительную» беседу.

«Милиционеры вызвали водителя, который был с необходимыми документами, на пост ГАИ. После "убедительного" разговора ГАИшники сказали, что водитель без техпаспорта и автобус направлен на штрафплощадку», - заявили в пресс-службе партии.

По данным «Фронта змин» ,это уже второй случай за последние несколько часов.

«Вывод напрашивается один - всеми способами не пустить оппозицию Днепропетровской области в Киев 18 мая на акцию "Вставай, Украина"», – говорится в сообщении партии.