В Днепропетровске ГАИ задержала едущий в Киев автобус с депутатами
22:27, 17 мая 2013Политика
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Автобус, в котором 20 депутатов городских и районных советов от партии "Фронт змин", а также руководители партийных организаций ехали в Киев на акцию «Вставай, Украина!», был задержан на выезде из Днепропетровска и отправлен на штафплощадку.
Автобус задержали с целью не пустить на акцию - Фронт змін
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт змин», сотрудники ГАИ остановили автобус, вызвали водителя и провели с ним «убедительную» беседу.
«Милиционеры вызвали водителя, который был с необходимыми документами, на пост ГАИ. После "убедительного" разговора ГАИшники сказали, что водитель без техпаспорта и автобус направлен на штрафплощадку», - заявили в пресс-службе партии.
По данным «Фронта змин» ,это уже второй случай за последние несколько часов.
«Вывод напрашивается один - всеми способами не пустить оппозицию Днепропетровской области в Киев 18 мая на акцию "Вставай, Украина"», – говорится в сообщении партии.
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