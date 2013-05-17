Институт права НАН Украины считает незаконным увольнение мэра Черкасс

Институт государства и права Национальной академии наук считает досрочное прекращение полномочий городского главы Черкасс Сергея Одарича таким, что не соответствует законодательству.

"Считаем, что решение Черкасского горсовета от 24 апреля 2013 о досрочном прекращении полномочий городского головы Одарича Сергея Олеговича не соответствует законодательству, поскольку не содержит оснований для досрочного прекращения полномочий городского главы, предусмотренных частью 2 статьи 79 закона о местном самоуправлении", - говорится в документе.

В свою очередь сам Одарич считает, что судебное дело о признании нелегитимным решение городского совета 24 апреля о его отставке на самом деле не такая уж и тяжелое.

"Это не какое-то уголовное дело, где-то нужно что-то расследовать. Здесь работа заключается с документами. А документ один - решение горсовета. Поэтому дело с юридической точки зрения, по-моему, не стоит выеденного яйца", - отметил Одарич после того, как суд принял решение перенести судебное заседание на 23 мая.

Адвокат Одарича Валентина Теличенко верит, что решение об отставке Одарича будет отменено.

"Сегодняшняя неявка в судебное заседание ответчика - это фактически капитуляция... Горсовет даже не может объяснить, почему он принял такое решение. Если учесть, что средства налогоплательщиков идут, как минимум, на зарплату пяти человек юристов, обслуживающих горсовет, то очень странно выглядит привлечение еще дополнительного юриста-адвоката из Киева ", - отметила Теличенко.

"Затягивание этого дела свидетельствовать о зависимости судей. Тем не менее, я уповаю на украинский суд и, конечно, очень надеюсь, что решение горсовета будет отменено уже этим Сосновским судом, - отметила адвокат.

По материалам: Украинская правда, Прочерк.