Кожара в Польше встречается с колегами из Вышеградской четверки

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

В министерской встрече также примут участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, главы МИД Ирландии и Литвы как председательствующих в Совете Европейского Союза стран в 2013 году.

В ходе мероприятия будут обсуждены результаты реализации Инициативы «Восточное партнерство», определено последующее направление развития восточной политики ЕС в канун Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» и представлен докладу о состоянии реализации предусмотренных европейской повесткой дня внутренних реформ в странах, которые стремятся приобрести членство в Евросоюзе.

Во время пребывания в Польше Кожара также проведет ряд двусторонних встреч, отметили в МИД.