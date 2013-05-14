ВР не хватило голосов, чтобы заняться неприкосновенностью - законопроект отклонен

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 190 народных депутатов (при необходимых 226) из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, за данное решение голосовали 150 народных депутатов из фракции Партии регионов, 30 - из КПУ, 8 — внефракционных и по одному из фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода”.

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Данным проектом постановления предусматривалось рассмотреть законопроект 20 июня 2013 года в сессионном зале. Этим законопроектом предусматривалось лишение неприкосновенности только народных депутатов и не снималась неприкосновенность Президент Украины и судей.

Оппозиция выступала против такого решения.

В проекте постановления отмечается, что с целью обеспечения реализации требований статьи 159 Конституции Украины и завершения конституционной процедуры рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности (реестр. № 0977), в связи с заключением Конституционного Суда Украины от 10 июля 2012 года по делу по обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно соответствия этого законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, в соответствии со статьей 150 Регламента Верховной Рады Украины Верховной Раде Украины необходимо установить сроки рассмотрения законопроекта.

Проектом постановления предусматривалось, что представление предложений и поправок к законопроекту должно произойти до 31 мая 2013 года; проработка комитетами Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, по вопросам бюджета, по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины, по вопросам европейской интеграции предложения и поправок к законопроекту - в период до 14 июня 2013 года.

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании ВР предполагалось 20 июня 2013 года.

Следовательно, отмеченный проект постановления считается отклоненным.