Власенко: Тимошенко хочет не лечения за рубежом, а политической реабилитации
Юлия Тимошенко не согласится на лечение за рубежом с условием невозврата в Украину и будет и впредь требовать восстановления ее юридических и политических прав.
Об этом в эфире «5 канала» заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко.
«Если Виктор Янукович примет политическое решение по которому Юлия Тимошенко будет восстановлена в политических и юридических правах - это будет воспринято Юлией Тимошенко. Ее цель - при любых условиях и при любых обстоятельствах, тем более при наличии решения Европейского суда по правам человека, который четко констатировал политические мотивы преследования Тимошенко и судебный произвол, не надо рассказывать, что был старый УПК - это был судебный произвол по отношению к ней», - заявил Власенко.
«Юлия Владимировна при любых обстоятельствах будет требовать юридической и политической реабилитации. Это требование человека, незаконно сидящего в тюрьме», - подчеркнул он.