Власенко: Тимошенко хочет не лечения за рубежом, а политической реабилитации

Об этом в эфире «5 канала» заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко.

«Если Виктор Янукович примет политическое решение по которому Юлия Тимошенко будет восстановлена ​​в политических и юридических правах - это будет воспринято Юлией Тимошенко. Ее цель - при любых условиях и при любых обстоятельствах, тем более при наличии решения Европейского суда по правам человека, который четко констатировал политические мотивы преследования Тимошенко и судебный произвол, не надо рассказывать, что был старый УПК - это был судебный произвол по отношению к ней», - заявил Власенко.

«Юлия Владимировна при любых обстоятельствах будет требовать юридической и политической реабилитации. Это требование человека, незаконно сидящего в тюрьме», - подчеркнул он.