Азаров почитал о капусте и подумал: ”Ну неужели я такой дурак?”

Первый вице-премьер Николай Азаров просит журналистов на будущее полностью цитировать его ответы и не обижать.

Такую просьбу он озвучил на брифинге в среду.

"На предпоследнем брифинге я сказал, что снизились цены на капусту, а также на масло сахар и прочие продукты. Но СМИ это полностью проигнорировали, - сказал Азаров.

"Ну, молодцы! Очень так красиво обыграли капусту. Я так читаю и думаю: "Ну неужели я такой дурак, неужели такой глупый человек, что могу говорить такие бессмыслицы", - пожаловался вице-премьер.

"Но нельзя же так, каким бы я там не был, но министр финансов этой страны. Ну (нельзя) так унижать....", - обиделся он.

"Но я не унизился. Я все это отбросил, но кто-то прочитал же это, и тоже начал переживать за этого министра. Кто-то же за меня так переживать начал... Представляете, как обидно", - добавил Азаров.

Вице-премьера также обидели комментарии лидера БЮТ Юлии Тимошенко в его адрес.

"Больше всего мне понравились комментарии Юлии Тимошенко. Я сам никогда не знал, что "рубить капусту" на жаргоне означает "наживаться". А она, оказывается, знает все это! Молодец!", - сказал Азаров.

Украинская правда