Матвиенко рассказала, что интересует Путина в «средиземноморской кухне»
Председатель Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко заявляет, что Средиземноморская эскадра кораблей ЧФ РФ практически уже сформирована.
Россией практически уже сформирована Средиземноморская корабельная группировка, «уже более полугода Россия несет вахту в Средиземном море, и сейчас решены организационные вопросы, будет сформирован штаб по руководству этой новой корабельной группировкой».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Севастополе заявила председатель Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Отвечая на вопрос журналистов относительно планов формирования на базе Черноморского флота РФ Средиземноморской эскадры, и способна ли Россия содержать такую группировку, Матвиенко подтвердила, что «Президент Российской Федерации издал поручение министру обороны сформировать специальную корабельную группировку для Средиземного моря».
По ее словам, российский флаг «всегда был в этом регионе, и Средиземное море – это такая мировая политическая кухня. И для того, чтобы в этой кухне учитывались национальные интересы и особенности разных стран, нужны и свои повара». Это так, как сказала она, «образно говоря». Но на самом деле, как добавила Матвиенко, «естественно, мы хотим, чтобы флаг России был в Средиземном море, это очень важный стратегический регион для нашей страны, в целом для сохранения мира и стабильности на Черном море и в Средиземноморском регионе».
Глава Совета федерации подчеркнула: «силы есть, возможности есть». По ее словам, «практически, такая группировка уже сформирована, - уже более полугода Россия несет вахту в Средиземном море, и сейчас решены организационные вопросы, будет сформирован штаб по руководству этой новой корабельной группировкой, так что - все в процессе решения, и я считаю это крайне важным».