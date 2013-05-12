Матвиенко рассказала, что интересует Путина в «средиземноморской кухне»

Россией практически уже сформирована Средиземноморская корабельная группировка, «уже более полугода Россия несет вахту в Средиземном море, и сейчас решены организационные вопросы, будет сформирован штаб по руководству этой новой корабельной группировкой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Севастополе заявила председатель Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Отвечая на вопрос журналистов относительно планов формирования на базе Черноморского флота РФ Средиземноморской эскадры, и способна ли Россия содержать такую группировку, Матвиенко подтвердила, что «Президент Российской Федерации издал поручение министру обороны сформировать специальную корабельную группировку для Средиземного моря».

По ее словам, российский флаг «всегда был в этом регионе, и Средиземное море – это такая мировая политическая кухня. И для того, чтобы в этой кухне учитывались национальные интересы и особенности разных стран, нужны и свои повара». Это так, как сказала она, «образно говоря». Но на самом деле, как добавила Матвиенко, «естественно, мы хотим, чтобы флаг России был в Средиземном море, это очень важный стратегический регион для нашей страны, в целом для сохранения мира и стабильности на Черном море и в Средиземноморском регионе».

Глава Совета федерации подчеркнула: «силы есть, возможности есть». По ее словам, «практически, такая группировка уже сформирована, - уже более полугода Россия несет вахту в Средиземном море, и сейчас решены организационные вопросы, будет сформирован штаб по руководству этой новой корабельной группировкой, так что - все в процессе решения, и я считаю это крайне важным».